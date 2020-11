Michał Dworczyk: walczymy o istnienie Unii Europejskiej Michał Dworczyk Fotorzepa, Jerzy Dudek

- UE powstała jako związek krajów, które traktowały się po partnersku i na uczciwych zasadach. Dziś część krajów chce to zmienić i narzucić swoją wolę, a to może doprowadzić do rozpadu UE - uważa szef KPRM Michał Dworczyk.