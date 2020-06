Sondaż: Dymisja Sasina? Ponad połowa ankietowanych: Tak

Wniosek opozycji miał związek z przygotowaniami do wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 10 maja, prowadzonymi przez Sasina, które - jak się szacuje - kosztowały ok. 70 mln złotych. W ramach przygotowań wydrukowano m.in. ok. 30 mln kart wyborczych.

Wybory 10 maja nie odbyły się (formalnie nie zostały odwołane, ale nie można było w nich oddać głosu).

Opozycja zarzucała Sasinowi, że ten podjął decyzję m.in. o druku kart wyborczych bez podstawy prawnej - ustawa dająca mu uprawnienia w zakresie organizacji wyborów została bowiem przyjęta przez Sejm 7 kwietnia - gdy karty wyborcze były już wydrukowane.

Według szacunków przedstawionych na początku maja przez RMF FM sam druk kart wyborczych kosztował 5 mln złotych.