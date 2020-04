Dobrze opłacani eksperci w KPRM czy posady dla „Misiewiczów”?

Od 4,5 do nawet 8 tys. zł – to stawka wynagrodzenia zasadniczego, które będzie przysługiwało ekspertom, zatrudnionym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Takie stanowiska przewiduje powstająca właśnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników KPRM. Nadzór nad pracami pełni szef KPRM Michał Dworczyk z PiS.

Projekt przewiduje jednak jeszcze jedną zmianę – utworzenie stanowisk ekspertów. Podobnie jak sekreterze i asystenci mają oni pracować dla m.in. premiera, wicepremierów, ministrów, szefa KPRM i kluczowych urzędników w tym urzędzie. A planowane wynagrodzenie ekspertów można określić jako atrakcyjne. Przykładowo zarobki sekretarzy (już po korekcie widełek) to od 2,6 tys. do 5 tys. zł, a asystentów – od 2,9 tys. do 6,6 tys. zł.