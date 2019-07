Dlaczego sąsiad zastrzelił sąsiadkę? Poszło o szambo

Desperat nie kapitulował: złapał nóż, podpalił auto ofiary i altanę. – Zachowywał się jak w amoku. Ale to, co odkryliśmy w domu, pozwala sądzić, że zaplanował krwawą zemstę – mówi jeden z policjantów.

– Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby odpalił ładunki – mówi nasz rozmówca.

Podczas przesłuchania bez emocji K. miał opowiedzieć, co go sprowokowało do zbrodni. Twierdził, że był szykanowany przez rodzinę ofiary. Na co dzień nie przejawiał agresji.