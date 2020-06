Lewy interes na żarówkach, w tle polski biznesmen

W sprawie występują Chińczyk z brytyjskim obywatelstwem, znaczący polski biznesmen jako jego współpracownik, firma z Hongkongu sprzedająca towary do Polski oraz długi łańcuch fikcyjnych transakcji – to wszystko w największym w kraju śledztwie dotyczącym oszustw w VAT.

Łączna kwota uszczupleń ma sięgać rekordowej sumy 1,3 mld zł. Z kolei w wątku, w którym teraz doszło do zatrzymań, chodzi o straty rzędu 30 mln zł.

Wydział ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej tej prokuratury i białostocka delegatura CBA od trzech lat rozpracowują międzynarodowy gang białych kołnierzyków. Działali w nim nie tylko Polacy, ale też m.in. Chińczycy, Duńczycy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Brytyjczycy, a nawet obywatele Malezji. Wśród ośmiu zatrzymanych obecnie osób są m.in. Ukraińcy organizujący fikcyjny obrót towarem i prominentny polski biznesmen. 30 mln zł strat to roczny efekt działań grupy (od stycznia 2018 r. do marca 2019 r.).

Mechanizm – według ustaleń śledczych – to klasyka, jaką stosują mafie VAT-owskie.

Grupa działała w ramach tzw. schematów karuzelowych – fikcyjnego obrotu towarem. Firma z Hongkongu i należące do niej spółki z kilku krajów, w tym z Polski, którą zarządzał Chińczyk mający też brytyjskie obywatelstwo, sprzedawały do Polski głównie urządzenia elektroniczne i żarówki LED. Żeby oszczędzać na podatkach, sprawcy stworzyli fikcyjny łańcuch dostaw, wykorzystując do tego m.in. podstawione spółki – tzw. znikających podatników i spółki bufory. Dokumentacja była fałszowana, a brudne pieniądze prane.