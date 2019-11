Barcelona: Nie ma gwałtu, bo ofiara była nieprzytomna

W czwartek sąd w Barcelonie orzekł, że pięciu mężczyzn nie odpowie za gwałt na 14-latce, gdyż ofiara po spożyciu alkoholu i narkotyków była „nieprzytomna”, w związku z czym nie wyrażała sprzeciwu. Zdaniem sądu podczas ataku mężczyźni „nie wykorzystali przemocy ani zastraszania”. Łagodniejsza kwalifikacja ich czynu oskarżonych oznacza, że zostali skazani na 10-12 lat więzienia za „wykorzystanie”. W przypadku gwałtu byłoby to 15-20 lat.

Sprawa wywołała w Hiszpanii protesty oraz dyskusję na temat tego, czy w ocenie napaści jako gwałtu jedyną przesłanką powinna być zgoda na seks. Wyrok sądu skrytykowała między innymi burmistrz Barcelony Ada Colau. „Nie jestem sędzią i nie wiem, na ile lat więzienia zasłużyli, ale wiem na pewno, że to nie molestowanie, to gwałt!” - podkreśliła we wpisie opublikowanym na Twitterze. Jak dodała wyrok jest dla niej „oburzający”.

W mediach społecznościowych pojawiły się także hasztagi związane ze sprawą - #JusticiaPatriarcal (patriarchalna sprawiedliwość) oraz NoEsAbusoEsViolacion (to nie molestowanie, to gwałt).

Wyrok ożywił także debatę na temat traktowania kobiet przez hiszpańskie sądownictwo.

- Nie ma sensu, aby prawo nadal rozróżniało nadużycia od napaści seksualnych - powiedziała Nuria Gonzalez, prawniczka z Barcelony, zajmująca się prawami człowieka.

- Wszystko, co dzieje się po tym, jak kobieta mówi „nie” lub ogóle nic nie mówi, dzieje się poprzez przemoc i zastraszanie, jest sprzeczne z wolą ofiary i stanowi napaść seksualną, w której nie ma miejsca na złagodzenie lub obniżenie ocen - zaznaczyła. - Jakikolwiek atak na wolność seksualną należy uznać za przemoc - dodała Graciela Atencio, działaczka na rzecz praw kobiet i dyrektor strony internetowej Feminicidio.net.

- Ważne jest, aby wprowadzono termin„ gwałt” do kodeksu karnego w przypadku wszystkich ataków związanych z penetracją oraz aby wszelkie zachowania seksualne bez zgody były uważane za przemoc seksualną - zaznaczyła.

Sprawa dotyczy zdarzenia z października 2016 roku, gdy w opuszczonej fabryce w Manresie w Katalonii 14-latka spędzała czas z pięcioma mężczyznami. Prokuratura poinformowała, że byli to dwaj Hiszpanie, dwaj Kubańczycy oraz Argentyńczyk. Śledczy ustalili, że mężczyźni po kolei gwałcili odurzoną alkoholem i narkotykami nastolatkę. Początkowo wszyscy z oskarżonych zaprzeczali, że zgwałcili 14-latkę, mimo że na jej bieliźnie znaleziono DNA jednego z mężczyzn.