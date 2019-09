Ziobro: Prokuratura zajęła 1,4 mld zł z handlu narkotykami

Jak oświadczyła Prokuratura Krajowa, pieniądze z kont bankowych przestępców przejmie Skarb Państwa. To największe w historii polskiej prokuratury zabezpieczenie pieniędzy na poczet przepadku.

Sprawa dotyczy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami oraz oszustw internetowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzą prokuratorzy z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oraz funkcjonariusze CBŚP, którzy współpracowali m.in. z Europolem, Interpolem oraz amerykańskim departamentem do zwalczania przestępczości narkotykowej (DEA).