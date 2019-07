W sprawie Dawida Żukowskiego sięgnęli po metody Archiwum X

Wzburzenie wskutek konfliktu z żoną i chęć odegrania się na niej mogło motywować zachowanie Pawła Ż. – ojca pięciolatka z Grodziska Mazowieckiego. Po fiasku poszukiwań w terenie, śledczy analizują zebrane ślady. I liczą, że kluczem do rozwiązania zagadki będzie poznanie osobowości mężczyzny – ustalenie, co działo się w jego głowie, nim zabrał chłopca.

Przez cztery dni funkcjonariusze przeczesali ok. cztery hektary gruntów w nadziei na odnalezienie śladu chłopca, w tym w rejonie autostrady A2. Bez skutku. – Na ten moment wyczerpaliśmy możliwości poszukiwań w terenie, przyszedł czas na analizę materiału – twierdzą.

– Chodzi o nagrania z monitoringów oraz kamerek samochodowych głównie z trasy, jaką poruszał się mężczyzna, analizę logowania jego telefonu komórkowego, czy naszych ustaleń operacyjnych – mówi „Rzeczpospolitej” Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. – Są to czynności podobne tym, jakie stosują przy badaniu najtrudniejszych spraw policyjne Archiwa X – zaznacza Marczak.

Policjanci już w pierwszych godzinach po zniknięciu chłopca odtworzyli trasę, jaką poruszał się Paweł Ż. To dystans z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Wiadomo, że mężczyzna tuż po zabraniu chłopca udał się w kierunku Okęcia w Warszawie (tam logowała się jego komórka), by po niedługim czasie udać się w drogę powrotną.