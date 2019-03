Kierowca Ubera porwał klientkę, żeby więcej zarobić

Kierowca Ubera „porwał” śpiącą pasażerkę i przejechał z nią prawie 100 kilometrów od miejsca przeznaczenia, aby zwiększyć opłatę za kurs.

Jak informuje BBC, klientka Ubera obudziła się, kiedy kierowca „trzymał rękę pod jej koszulką”. Kiedy próbowała wezwać pomoc, mężczyzna miał wyrwać jej telefon.

Kobieta odkryła później, że znajduje się w Connecticut oraz, że ??cel jej podróży zmieniono z Nowego Jorku na Boston. Cena za kurs wyniosła ponad tysiąc dolarów.

Podczas przesłuchania na komisariacie, kierowca samochodu, Harbir Parmar, przyznał się do serii przestępstw związanych z przedłużaniem kursów. Mężczyzna miał na tym zarobić prawie cztery tysiące dolarów.

W czerwcu tego roku kierowca zostanie skazany. Za porwanie grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Amerykański adwokat Geoffrey Berman powiedział, że Parmar „terroryzował” swoją ofiarę i zostanie „pociągnięty do odpowiedzialności”.

- To, co zostało zgłoszone, jest okropne. To coś, przez co nikt nie powinien przechodzić - powiedział rzecznik prasowy Ubera. - Gdy tylko się o tym dowiedzieliśmy, natychmiast usunęliśmy tej osobie dostęp do naszej platformy - zaznaczył.