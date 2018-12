Prezes Banku Anglii: ceny żywności wzrosną po brexicie

Jeśli Wielka Brytania nie wypracuje korzystnej umowy z Unią Europejską przed brexitem, ceny żywności mogą wzrosnąć nawet o 10 proc. – apeluje Mark Carney, prezes Banku Anglii.

Mark Carney, Kanadyjczyk pełniący obecnie funkcję prezesa Banku Anglii, po raz kolejny przestrzegał brytyjski rząd przed, jego zdaniem, katastrofalnymi skutkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie dalszej współpracy. Jak twierdzi Carney, ucierpią na tym zarówno brytyjscy producenci, jak i konsumenci.

Dotknie to między innymi branży spożywczej. Jak ostrzegł Mark Carney cytowany przez BBC, chaotyczny brexit może znacząco wywindować ceny żywności w kraju. Podwyżki żywności mogą sięgnąć w najgorszym wypadku aż 10 proc., a w bardziej prawdopodobnym – ok. 6 proc. Miałyby one być spowodowane z jednej strony osłabieniem funta, a z drugiej cłami nałożonymi na produkty spożywcze oraz wyższymi kosztami prowadzenia kontroli granicznej po brexicie.

O negatywnych konsekwencjach dla przemysłu spożywczego mówił również zastępca prezesa Banku Anaglii, Jon Cunliffe, przypominając, że Wielka Brytania importuje blisko połowę produktów spożywczych z zagranicy.

Mark Carney już niejednokrotnie ostrzegał brytyjski rząd i premier Theresę May przed wielkim zagrożeniem dla gospodarki w przypadku braku umowy wyjścia. Jego zdaniem zawarcie z UE korzystnego dla obydwu stron porozumienia może przynieść brytyjskiej gospodarce nawet 16 mld funtów. Z kolei w przypadku fiaska negocjacji, konsekwencje mogą okazać się znacznie gorsze i nastąpi spowolnienie gospodarcze.