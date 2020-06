Miał być tłum, były pustki. Słaby start kampanii Trumpa

W swym przemówieniu Trump atakował demokratów, a przede wszystkim swojego rywala w wyborach Joe Bidena, którego nazwał „beznadziejną marionetką w rękach radykalnej lewicy”. Po raz kolejny zbagatelizował zagrożenie Covid-19, nazywając go „chińskim wirusem” albo „kung flu”. Z dumą stwierdził, że z pomocą Gwardii Narodowej udało mu się „w godzinę rozproszyć protestujących”, oraz oskarżył „niezrównoważony lewicowy motłoch” o bezczeszczenie pomników. – Chcą zdemolować nasze dziedzictwo, by wprowadzić swój nowy reżim – stwierdził. Przez kilkanaście minut tłumaczył też, dlaczego tak ostrożnie schodził z rampy w West Point, co w ubiegłym tygodniu wywołało falę domysłów na temat stanu jego zdrowia. Nie nawiązał jednak do śmierci George’a Floyda ani do masakry czarnoskórych dokonanej przez ich białych sąsiadów w Tulsie w 1921 r.

Czteromilionowa Oklahoma uniknęła tragedii w pierwszych trzech miesiącach pandemii, ale wiec wyborczy zaplanowano w momencie, gdy w tym i w siedmiu innych stanach rekordy bije dobowa liczba zakażeń koronawirusem. Pod koniec tygodnia dziennie odnotowywano w Oklahomie ponad 400 zakażeń – prawie dwa razy więcej niż w szczytowym momencie pandemii, co podkreślały media, krytykując decyzję o wiecu na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wirusa wykryto kilka godzin przed wiecem nawet u sześciu pracowników kampanii Trumpa zaangażowanych w przygotowania do wydarzenia.

Zaniepokojeni mieszkańcy próbowali sądownie doprowadzić do przełożenia wiecu albo wymuszenia na organizatorach, by wprowadzili zasady umożliwiające zachowanie bezpiecznej odległości sugerowanej przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób. Sztab Trumpa jednak dążył do zapełnienia areny po brzegi. Przy wejściu mierzono uczestnikom temperaturę, rozdawano żele do dezynfekcji rąk oraz maseczki, ale bez nakazu ich zakładania. Dlatego na widowni nie było widać masek, których Trump sam ostentacyjnie nie nosi. Każdy uczestnik wiecu musiał za to podpisać oświadczenie, że nie będzie pociągał do odpowiedzialności sztabu wyborczego Donalda Trumpa, jeżeli podczas wiecu zarazi się Covid-19.