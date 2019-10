Trump chciał fosy z aligatorami na granicy z Meksykiem?

Trump miał chcieć również, by ogrodzenie na granicy było podłączone do prądu. Sugerował też, aby strzelać w nogi imigrantom, którzy będą próbowali przekroczyć nielegalnie granicę, aby ich spowolnić - piszą dziennikarze "NYT".

"New York Times" opublikował fragmenty książki swoich dziennikarzy. Opisują oni pomysły Trumpa dotyczące wzmocnienia szczelności granicy z Meksykiem. Budowa muru na całej południowej granicy USA była jedną z głównych obietnic wyborczych Trumpa.

Trump miał przedstawiać swoje pomysły współpracownikom podczas narad w Gabinecie Owalnym.

Dziennikarze ujawniają, że w marcu Trump chciał zamknąć w ciągu 24 godzin całą granicę z Meksykiem, aby powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów do USA. Doradcy odradzili mu to jednak wskazując, że doprowadzi to m.in. do uwięzienia w Meksyku turystów z USA i spowolnienia gospodarczego.

Trump miał także sugerować na spotkaniach w Gabinecie Owalnym by strzelać nielegalnym imigrantom przekraczającym granicę w nogi, aby "ich spowolnić". Trump został jednak poinformowany, ze byłoby to nielegalne.

Prezydent chciał także podłączyć ogrodzenie na granicy do prądu i umieścić przed nim "wypełniony wodą rów", w którym znalazłyby się węże i aligatory.

Doradcy Trumpa mieli dokonać szacunków kosztu stworzenia fosy wypełnionej aligatorami.