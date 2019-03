Kandydatka na prezydenta USA odżegnuje się od socjalizmu

Senator z Massachusetts, ubiegająca się o nominację prezydencką w prawyborach prezydenckich, Elizabeth Warren z Partii Demokratycznej oświadczyła, że jej krytycy popełniają błąd określając ją mianem socjalistki.

Warren na antenie CBS przekonywała, że wierzy w kapitalistyczną gospodarkę, pod warunkiem jednak, że jej uczestnicy są gotowi grać według ustalonych reguł.

W piątek Warren napisała w serwisie Medium.com, że jej zdaniem giganci technologiczni - tacy jak Facebook czy Google - powinni zostać poddani procesowi dekoncentracji, ponieważ obecnie mają oni zbyt dużą władzę nad opinią publiczną. Zdaniem Warren koncentracja na rynku nowych technologii nie sprzyja konkurencji.

Na antenie CBS Warren została zapytana o te zapowiedzi i o to, że jej krytycy po przedstawieniu przez nią tego typu propozycji, zaczynają określać ją mianem "socjalistki".

- W rzeczywistości to nie jest kapitalizm, gdy mamy jedną gigantyczną firmę, która dominuje... monopolistę, który dominuje na rynku - odparła Warren.

- To co wspieram to działania, które pomagają wyrównać plac gry. Więc uważam, że wielkie firmy muszą płacić jak każdy inny i muszą płacić, by pomóc w stworzeniu nowych szans - wyjaśniła Warren.

Na pytanie czy określiłaby się mianem kapitalistki, Warren odparła: - Tak, wierzę w rynek - rynek działa. Rynki muszą mieć jednak kogoś kto nad nimi czuwa i prawdziwe reguły, do których wszyscy się stosują.

Następnie dodała, że osoby określające ją mianem socjalistki "są w błędzie".

W Partii Demokratycznej mianem demokratycznych socjalistów określają się politycy tacy jak Bernie Sanders (również ubiega się o nominację w prawyborach) i Alexandria Ocasio-Cortez.