Pięta Achillesa PiS - zamieszanie z kodeksem karnym komentuje Tomasz Pietryga

Prezydent Andrzej Duda nie zawetował kodeksu karnego, ale w ramach kontroli prewencyjnej skierował nowele do Trybunału Konstytucyjnego. PiS, który idąc z prądem oczekiwań społecznych, chciał zaostrzyć kary - zdobywając polityczne punkty, przez nieprzemyślane decyzje musi teraz ratować się przed kompromitacją.

Kodeks karnych uchwalono w ekspresowym tempie, było to niezgodne z obowiązującym trybem legislacyjnym dla tego rodzaju zmian. Kodeksy są bowiem fundamentem systemu prawnego. Ich przygotowanie podlega szczególnym rygorom, innym niż w przypadku zwykłych ustaw.

Zupełnie niezrozumiałe jest to, że doświadczeni wieloma kadencjami w Sejmie politycy PiS wiedząc o tym, rygory te zignorowali.

Po głośnym filmie braci Sekielskich procedury i racjonalne kalkulacje przestały mieć znacznie. Chodziło tylko oto - aby kodeks zaostrzyć jak najszybciej, odpowiadając na społeczne oczekiwania. Błąd polegał na tym, że PiS, zamiast wpuścić do prac legislacyjnych tylko fragment zmian dotyczących karania pedofilii, postanowił uchwalić i to szybko całość jeszcze surowego kodeksu.

A o tym, co będzie później, nikt już specjalnie nie myślał. Wadliwa procedura legislacyjna to ciężki argument, za uznaniem uchwalonych przepisów za niekonstytucyjne. W przypadku obszernej noweli kodeksu karnego skutki uchylenia z czasem wadliwego prawa byłyby trudne do oszacowania. Perspektywa kwestionowania wyroków i kar dla przestępców stałaby się realna.