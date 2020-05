Koronawirus: proces karny może być hybrydowy

Zdalny proces cywilny jest już niemal przesądzony. Tarcza 3.0, która go przewiduje, lada moment wejdzie w życie. Ministerstwo Sprawiedliwości głowi się teraz, co zrobić ze sprawami karnymi, które czekają w sądach.

Drugi problem to system łączeń online. Ten, którym posługują się dziś sądy, nie udźwignie większej liczby spraw. Dowód? Sądy penitencjarne już dziś prowadzą zdalne rozprawy. Jak twierdzą sędziowie, zdarza się, że podczas jednej sprawy system zrywa się dwa, trzy razy.

Potrzebny jest więc alternatywny. Ministerstwo Sprawiedliwości ma sygnały od sądów. Przygotowuje właśnie rekomendacje w sprawie systemów do wideokonferencji. Mają być gotowe w piątek.

Obrońca miałby do wyboru, gdzie chce przebywać: czy w zakładzie karnym wraz z klientem czy w sali rozpraw.

Na wniosek obrońcy sąd ogłaszałby przerwę, by pozwolić im na ustalenia najpilniejszych kwestii.

Drugi pomysł to proces hybrydowy. Rozprawy toczyłyby się przy wykorzystaniu wideokonferencji w różnych salach rozpraw, ale w gmachu sądu.

Zdania prawników o obu propozycjach są podzielone. Znakomita większość jest za wprowadzeniem techniki do sądów. – Co do zasady jestem za zdalnym procesem karnym – mówi „Rzeczpospolitej" adwokat Radosław Baszuk.