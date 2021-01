Sędzia SN Włodzimierz Wróbel: Nie da się rąbać siekierą w sprawach, które wymagają chirurgicznego skalpela

- Z jednej strony przecież nikt z nas nie kwestionuje, że życie, jeszcze przed poczęciem, to jest ogromna wartość. Każdy, kto widział swoje dziecko na obrazku usg nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast z drugiej strony mamy dramaty, konflikty, problemy, czasami decyzje bardzo trudne do podjęcia, właśnie związane z tym, że to rozwijające się dziecko jest obciążone określonymi wadami. Nie da się prostych takich rozwiązań etycznych przenosić na prawo. I nawet gdyby się chciało chronić to życie, to trzeba to robić w sposób bardzo umiejętny - mówił sędzia Wróbel.

