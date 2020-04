Koronawirus: ostrożnie z procesem karnym online

Witold Zontek, Uniwersytet Jagielloński

Jestem ogromnym zwolennikiem wykorzystywania tego rodzaju technologii przez sądy – także w procesach karnych. Nie powodowałoby to zagrożenia dla prawa do obrony w sprawach dotyczących tzw. dobrowolnego poddania się karze czy posiedzeniach incydentalnych oraz zażaleniowych. Wykluczyć należy ją jednak w sprawach aresztowych i o detencję. Warto więc przeanalizować, kiedy obecność oskarżonego online nie stanowiłaby uszczerbku dla jego praw. Zakłady karne są też w większości technicznie przygotowane do przesłuchań online, co rozwiązywałoby problemy konwojowania przez cały kraj. Dzięki temu mogłoby więc być też dużo taniej.