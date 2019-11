Jarosław Kaczyński: Sprawa Magdaleny Biejat wkrótce zostanie rozwiązana

Magdalena Biejat rywalizowała o stanowisko szefowej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z przedstawicielem Konfederacji Grzegorzem Braunem. Posłance Razem krytycy przypominają przy tej okazji wypowiedź, w której mówiła o aborcji: „O ile mi wiadomo, płody nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego, natomiast my się zgadzamy na lewicy, że powinno być dopuszczone przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków”.

Swoje oświadczenie w tej sprawie wydała Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. „Funkcja przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dla przedstawicielki Lewicy wynika z obowiązujących w Sejmie parytetów” - wyjaśniła na Twitterze.

„Wszystkim zaniepokojonym przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość ma w komisji większość. O harmonogramie prac decyduje prezydium. Na pewno nie dopuścimy, by komisja stała się miejscem ideologicznych wojen lewicowych” - zapowiedziała Czerwińska.

- Ta sprawa wkrótce zostanie rozwiązana - powiedział w rozmowie z „Gazetą Polską” Jarosław Kaczyński.

- Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak jak w życiu, także w polityce zdarzają się różne zwroty akcji - dodał prezes PiS w wywiadzie, który ukaże się w najnowszym wydaniu tygodnika. Fragment rozmowy już w poniedziałek opublikował portal niezalezna.pl.

- Chcę wszystkich uspokoić: dla nas sprawy rodziny są najważniejsze i dopóki jesteśmy przy władzy, nie dopuścimy do tego, by ktoś przeprowadzał eksperymenty, których efektem będzie krzywdzenie dzieci i rozbijanie rodziny. Na to naszej zgody nie ma i nie będzie - zapowiedział Kaczyński.