Leszek Balcerowicz: Propozycje PiS? Potop zacznie się po wyborach

- Im dalej będziemy szli, tym bardziej będą się ujawniać szkody naniesione przez politykę PiS-u - uważa Leszek Balcerowicz.

Były wicepremier Leszek Balcerowicz komentował nowe propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich są zwolnienia z podatków, "trzynastka" dla emerytów i 500 plus na pierwsze dziecko.

Czytaj także: Karczewski: Program PiS jest drogi, ale są wyliczenia

- PiS działa według zasady "po nas choćby potop" - ocenił w TVN24. - - Z tym, że potopu nie będzie w tym roku i wielu ludziom będzie się wydawać, że oni tak świetnie rządzą - dodał.

Balcerowicz wymienił szkody, jakie mogą przynieść rządy Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem są to: upartyjnianie gospodarki, zagarnianie przedsiębiorstw dla celów partyjnych oraz rosnące ryzyko dla działalności gospodarczej, zarówno przez chaos prawny w parlamencie, jak przez agresywne działania prokuratorów Ziobry.

- To nie jest tak, że jeżeli człowiek w danym roku wygra los na loterii, to z tego powodu będzie twierdzić, że każdego roku wygrywa. To jest mniej więcej propaganda Mateusza Morawieckiego i PiS-u - ocenił.