Od soboty, 5 grudnia kierowca nie będzie musiał mieć przy sobie prawa jazdy

Oznacza to, że kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie właściwie żadnego dokumentu – dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia polisy OC (tego już od 1 października 2018 r.), a teraz również prawa jazdy.

– W trakcie zwykłej kolizji drogowej, jakich codziennie tysiące na drogach, brak dowodu i ubezpieczenia w praktyce oznacza konieczność wezwania policji na miejsce zdarzenia. A to kończy się zwykle mandatem dla sprawcy.

W sytuacji, gdy w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już wymieniać dokumentu. Nowela umożliwia zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Dokument nie musi już wędrować do starosty, a stamtąd do obywatela.