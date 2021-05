Prof. Marek Safjan, sędzia TSUE o sprawie Turowa oraz dr Artur Rycak z kancelarii prawa pracy i HR o "Polskim Ładzie" PiS

Na politycznej ścieżce można doprowadzić do tego, że Czechy w ogóle wycofają skargę przeciw Polsce do TSUE ws. kopalni i elektrowni Turów. Postanowienie nakazujące zatrzymanie działalności zostało wydane po dogłębnej analizie i dopóki istnieje, musi być wykonywalne, nie można go kontestować, bo to prowadzi do chaosu i anarchii – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Marek Safjan, sędzia TSUE. Z kolei drugi gość Wojciecha Tumidalskiego w programie "Rzecz o prawie", dr Artur Rycak z kancelarii prawa pracy i HR ocenia, że niektóre propozycje z „Polskiego Ładu” dotyczące prawa pracy mają szansę poprawić sytuację pracodawców i pracowników.