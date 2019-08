Dowody w postępowaniu podatkowym

Wymóg przeprowadzenia postępowania dowodowego pojawia się wtedy, gdy określone fakty pomiędzy przedsiębiorcą, będącym stroną postępowania, a organem podatkowym są sporne.

Definicja dowodu nie została wprost przedstawiona w Ordynacji podatkowej, niemniej regulacje tej ustawy wskazują, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN, dowodem jest okoliczność lub rzecz dowodząca czegoś, lub świadcząca o czymś, a także dowodem może być dokument urzędowy stwierdzający coś lub też skończony ciąg zdań uzasadniający prawdziwość danego twierdzenia. W potocznym języku prawniczym wyraz „dowód" utożsamiany jest zwykle ze środkiem dowodowym lub w nieco innym znaczeniu – źródłem dowodu, np. w wyrażeniu dowód ze świadka. (Etel L. i in. Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el.,2019). Poniżej dalsza część artykułu

Co jest ważne, to organ podatkowy zobligowany jest przepisami procesowymi do udowodnienia wszelkich faktów istotnych dla sprawy, ale również do ich prawidłowej oceny, co wpływa na treść rozstrzygnięcia i nie może tego przenosić na stronę postępowania, tym samym zobowiązany jest do skompletowania wszystkich dowodów niezbędnych dla dokonania pełnej oceny okoliczności faktycznych celem wydania obiektywnego rozstrzygnięcia.

W tym miejscu należy przypomnieć, że niezależnie od nieograniczonego katalogu dowodów organ podatkowy zobligowany jest do jednakowego traktowania dowodów na zasadzie ich równej mocy dowodowej, bez stosowania hierarchii i pierwszeństwa jednych środków dowodowych przed innymi. Dowody przeprowadzone przez organ w postępowaniu mają identyczną moc dowodową jak dowody zebrane w innych postępowaniach i podlegają jego swobodnej ocenie, przy czym organ może dać wiarę określonym dowodom, a innym nie, tym samym dać wiarę istnienia lub nieistnienia określonego stanu faktycznego, ewentualnie prawdziwości lub fałszywości twierdzenia o faktach (por. wyrok WSA z 26 maja 2017 r.; III SA/Gl 1627/16).

Ocena materiału dowodowego Organ podatkowy zobligowany jest do oceny zebranego materiału dowodowego poprzez pryzmat posiadanej wiedzy i zasad logiki, a także doświadczenia życiowego, jak również przez analizę wniosków wyciągniętych z treści poddanych ocenie dowodów z ustaleniami dokonanymi w oparciu o pozostałe uznane za wiarygodne dowody, tak więc organ rozstrzygający nie ma możliwości pominięcia jakiegokolwiek z przeprowadzonych dowodów, niemniej, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, może odmówić dowodowi wiarygodności, podając uzasadnioną przyczynę.

Co istotne, środki dowodowe to wszelkie źródła prawdziwych informacji umożliwiające realizację procesu dowodzenia, dlatego też postępowanie dowodowe nie może opierać się jedynie na wybiórczych czy przypadkowych dowodach i rozstrzygać opierając proces dowodzenia tylko na jednym środku dowodowym. Wnioski z zebranych dowodów powinny być niewątpliwie umotywowane i znajdować odzwierciedlenie w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, poprzez zaprezentowanie logicznego procesu myślowego, który doprowadził organ rozstrzygający do podjęcia konkretnych ustaleń i w efekcie do wydania określonego rozstrzygnięcia.

Ponadto przesłanką uznania środka dowodowego za dowód w postępowaniu podatkowym jest jego definitywny brak sprzeczności z prawem, wobec czego ustalenie stanu odzwierciedlającego rzeczywistość może nastąpić jedynie za pomocą legalnych środków dowodowych. Przykładem dowodu sprzecznego z regulacjami prawnymi są sfałszowane dokumenty lub też ujawnione informacje objęte tajemnicą skarbową.

Dowodzenie Co do zasady, w prawie podatkowym podstawowym kryterium stwierdzenia określonych faktów jest dowodzenie na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych w postaci określonych dokumentów czy informacji.

Obowiązek dowodzenia polega na poszukiwaniu wszelkich bezpośrednich faktów dowodowych, niezbędnych do przeprowadzania wnioskowania o zdarzeniach istotnych dla rozstrzygnięcia określonej sprawy. Jednak należy pamiętać, że regulacje prawa podatkowego, nie obligują do ustalenia określonych faktów wyłącznie w drodze udowodnienia. Jednym z narzędzi prawnych, zamiast dowodzenia, celem ustalenia określonych okoliczności jest możliwość uprawdopodobnienia, jednak dotyczy to tylko ściśle wskazanych sytuacji.

Uprawdopodobnienie Uprawdopodobnienie to środek zastępujący dowody niedający pewności lecz tylko dający prawdopodobieństwo przeświadczenia o jakimś fakcie i zwolniony jest od zasadniczych formalności dowodowych.

Jest odstępstwem od standardowej zasady udowodnienia przedstawianych podczas postępowania podatkowego faktów na dobro tej strony, której ustawodawca zezwolił w konkretnej sytuacji na uprawdopodobnienie tego faktu, na który się powołuje, w zastępstwie udowadniania go. Do wymogu uprawdopodobnienia określonych okoliczności w postępowaniu podatkowym zastosowanie znajdują generalne regulacje w kwestii uprawdopodobnienia wykorzystywane w postępowaniu cywilnym. Jak podkreślają sądy administracyjne „uprawdopodobnieniem nie są same twierdzenia strony, lecz konieczne jest ich dodatkowe poparcie. (...) Dokonując swobodnej oceny, (organ) bada, czy prezentowane przez stronę i poparte środkami uprawdopodobnienia okoliczności są na tyle wiarygodne, by na tej podstawie można było uznać za prawdopodobne w znacznym stopniu fakty, na które strona się powołuje. Jest przy tym oczywistym, że uprawdopodobnienie nie może opierać się na samych twierdzeniach strony" (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego z 4 lutego 2015 r.; V Acz66/15).

W praktyce dość częstym środkiem uprawdopodobnienia są oświadczenia składane w formie pisemnej przez osoby trzecie, z urzędowo poświadczonym podpisem. „Uprawdopodobnienie okoliczności faktycznej może nastąpić nie tylko przez przedstawienie sądowi dowodów pisemnych, ale także za pomocą innych środków dowodowych, które wymagają podjęcia czynności dowodowych" (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 lipca 2013 r.; I Acz 1182/13).

Domniemanie faktów Kolejnym instrumentem prawnym umożliwiającym ustalanie okoliczności jest domniemanie, które zostało zdefiniowane jako „uznanie istnienia niestwierdzonego faktu na podstawie innych faktów, których istnienie jest stwierdzone" (art. 231 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego). Tak więc, w postępowaniu podatkowym nie wyeliminowano możliwości ustalania w drodze domniemania faktów istotnych dla sprawy, których organ rozstrzygający nie wywodzi bezpośrednio ze zgromadzonego materiału dowodowego. Wnioskowanie o okolicznościach istotnych dla rozstrzygnięcia za pomocą domniemania jest dopuszczalne, pod warunkiem, że w sposób bezsprzeczny zostaną odtworzone pośrednie fakty dowodowe, opisujące konkretną okoliczność.

W praktyce organów skarbowych domniemanie jako odtworzenie rzeczywistego przebiegu określonych okoliczności i zdarzeń jest wykorzystywane incydentalnie, niemniej można uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów.

Kluczową rolę w ustalaniu stanu faktycznego odgrywa metodyka kompletowania materiału dowodowego w zakresie pośrednich faktów dowodowych, stanowiąca fundament domniemania faktycznego. „Rolę domniemań faktycznych w postępowaniu podatkowym trzeba rozpatrywać, mając na uwadze kilka podstawowych zagadnień. Należy do nich zaliczyć źródło, a więc podstawę faktyczną domniemania, relacje pomiędzy pośrednim faktem dowodowym, a faktem domniemanym oraz sposób wzruszenia domniemania faktycznego. (...) Gdy brak bezpośrednich faktów dowodowych pozwalających na rozstrzygnięcie o przedmiocie postępowania lub prawidłowości procedowania, obowiązek dowodzenia rozciąga się także na poszukiwanie pośrednich faktów dowodowych. W takim przypadku organ podatkowy, kierując się ogólną prawidłowością, że jakiekolwiek zdarzenie nie przemija bez śladu i pozostawia po sobie określone następstwa, powinien dążyć do ustalenia stanu faktycznego również w sposób bezdowodowy" (Hanusz A., Źródło domniemania faktycznego w postępowaniu podatkowym, a orzecznictwo sądów administracyjnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2010, n 5-6, s. 143 i n.).

Organ rozstrzygający weryfikując zależność zachodzącą między określonymi zdarzeniami, powinien mieć na uwadze, że domniemanie bazuje na przeświadczeniu o wyższości reguły nad wyjątkiem. Zasadnym wydaje się, że domniemanie ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania w sytuacji kiedy standardowe sposoby udowodnienia konkretnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie są nieskuteczne albo też niemożliwe do zastosowania.

podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 900)

Jolanta Nowicka, Manager Projektów ds. Doradztwa Podatkowego PKF Consult