Kosiniak-Kamysz: Senatorowie PO dali się wykorzystać PiS

- A to wszystko zostało złamane. Dziwię się, że ponad 20 senatorów ręka w rękę z PiS-em niszczy zasady wolnego rynku w Europie, zasady praworządności - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Ustawa bez oceny skutków regulacji, uchwalana naprędce w Sejmie. Ta ustawa była nie do poprawy. To jest działanie przeciwko przedsiębiorcom, konsumentom, Unii Europejskiej, wspólnotom religijnym. Czym będzie się różnił ubój na potrzeby kraju od uboju na potrzeby unijnego rynku? To załamanie jednego z filarów UE, wspólnego rynku - oburzał się lider PSL.

W sprawie przyszłości tzw. Paktu Senackiego, czyli współpracy senatorów opozycji w Senacie, Kosiniak-Kamysz mówił, że "senatorowie Koalicji Obywatelskiej powinni się tłumaczyć czemu głosują za 'piątką Kaczyńskiego'".

- To tamta część odstąpiła od rzeczy, na którą się umawialiśmy. Umawialiśmy się, że będziemy pilnować dobrej legislacji, praworządności. Ci senatorowie dali się wykorzystać, zagrali w grze PiS-u - mówił Kosiniak-Kamysz.

Jednocześnie lider PSL zapowiadał apel do prezydenta o zawetowanie ustawy. - Prezydent musi zrobić dwie rzeczy - zawetować i utrzymać to weto prezydenta w Sejmie. To jest jego polityczne zadanie - dodał.