Wulgarny komentarz radnego PiS o prezydent Gdańska

Wpis skomentowało wiele osób w tym radny PiS z Kraśnika Jarosław Jamróz. "Co to za dz***a tak się rozkraczyła?" – napisał.

Radny zapewniał, że nie wiedział, że na fotografii jest prezydent Gdańska. "Nie mówię, że to było eleganckie zachowanie. Przyznaję, że to nie było właściwie. Nie było to wymierzone w kierunku konkretnej osoby. W emocjach każdemu się może zdarzyć. Żałuję, że to napisałem" – powiedział Jarosław Jamróz, w rozmowie z Kurierem Lubelskim.