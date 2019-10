Węgry - Rosja: Szorstka przyjaźń

Rosyjscy eksperci uważają, że obecne spotkanie określi, „jak daleko rosyjski gaz przeniknie do Europy". Jednym z tematów rozmów miał być Turecki Potok – gazociąg dostarczający gaz z Rosji do europejskiej części Turcji. Rosjanie chcieliby, by stamtąd popłynął do państw bałkańskich i Europy Środkowej. Prowadzą już na ten temat rozmowy z władzami Bułgarii i Serbii.