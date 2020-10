Francja: Drogie karykatury Mahometa

Tak doszło do zderzenia niemożliwych do pogodzenia logik: z jednej strony laickiej Republiki, która nie zgadza się na manifestację uczuć religijnych w przestrzeni publicznej i nie pozwala na ograniczenie wolności wypowiedzi, z drugiej strony islamu, który nie dopuszcza do publikacji obrazów tak Boga, jak i Mahometa.

W to starcie najmocniej zaangażował się Recep Erdogan. Dwa tygodnie temu, jeszcze przed zabójstwem Paty'ego, Macron wygłosił przemówienie o powstrzymaniu „separatyzmu islamskiego", czyli budowy wewnątrz Francji kierującej się własnymi prawami społeczności muzułmańskiej. Uznał wtedy, że „islam przechodzi kryzys". Erdogan odpowiedział na to zarzutem, że Macron „powinien się leczyć". Po raz pierwszy Francja sprowadziła z Ankary swojego ambasadora na konsultacje. Ale Turka to nie powstrzymało. W poniedziałek nie tylko zaapelował o bojkot francuskich produktów, ale uznał także, że w dzisiejszej Europie muzułmanie są traktowani jak Żydzi u progu drugiej wojny światowej. Jego zdaniem tak się dzieje, bo do władzy wrócili „naziści", Unia powinna więc „powstrzymać krucjatę Macrona przeciw islamowi".