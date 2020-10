Mniej Polaków w Sejmie Litwy. Polska partia tuż pod progiem

Po niedzielnym głosowaniu wiadomo sporo, ale nie wszystko. 25 października dojdzie do dogrywki w JOW i dopiero wówczas wyjaśni się los aż 68 ze 141 miejsc w Sejmie. Na razie znowu wieje wiatr sprzyjający konserwatywnemu Związkowi Ojczyzny. Zyskał on poparcie prawie jednej czwartej głosujących, co dało mu na razie 24 mandaty. Z tego jeden dzięki zapewnieniu sobie już w pierwszej turze zwycięstwa w JOW przez Ingridę Šimonyt?, która w zeszłym roku przegrała walkę o urząd prezydenta z Gitanasem Naus?dą.

– Ukraina to już stara historia, ale ludzie zdają sobie sprawę, że generalnie my mieliśmy rację, nie będąc zwolennikami rewolucji. Ukraińcy w jej wyniku znacząco zubożeli, a jedni oligarchowie zastąpili drugich. Co do Białorusi, to po obu stronach granicy mieszkają Polacy, jak powstanie tu jakiś nowy berliński mur, to nawet na groby bliskich nie będzie można dojechać – mówi mi Tomaszewski, który do Sejmu nie startował. Jest eurodeputowanym, jednym z szefów grupy w PE zajmującej się Białorusią.