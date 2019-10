Sejm pracuje za mało i za wolno. "Parlamentaryzm ledwo dycha"

A są bardzo wymowne. Zdaniem posłów PiS świadczą o nadzwyczajnej wręcz efektywności Sejmu w uchwalaniu ustaw. Inne wnioski wyciąga opozycja. – Dane potwierdzają to, co przeczuwałem od dawna. Parlamentaryzm już tylko ledwo dycha, a po ewentualnej zmianie władzy jednym z kluczowych zadań powinna być jego odbudowa – mówi Marek Borowski, były marszałek Sejmu i senator niezrzeszony.

Czym są podkomisje? – To w nich zawsze tworzone były projekty ustaw. W podkomisjach pracowali posłowie różnych opcji, a na posiedzenia przychodziła strona społeczna – wyjaśnia poseł PO Robert Kropiwnicki. Jego zdaniem statystyki świadczą o gorszej jakości stanowionego prawa. A to dlatego, że Sejm, pracując rzadziej i krócej, uchwalił podobną liczbę ustaw. W tej kadencji było ich 905, a w poprzednich – 752 i 952.

W dodatku niepokojące statystyki ma też w tej kadencji Senat. W odróżnieniu od Sejmu liczba posiedzeń była podobna do tej w przeszłości. W tej kadencji było ich 84, a w poprzednich – 82 i 83. Jednak niektóre dane mogą niepokoić. Przede wszystkim lawinowo zmniejszyła się liczba inicjatyw senackich wniesionych do Sejmu. W tej kadencji było ich zaledwie 55, podczas gdy w poprzednich 103 i 124. Regres widać też w liczbie ustaw, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie. Było ich 208, a w poprzednich kadencjach – 287 i 476.

Marek Borowski twierdzi, że Senat wielokrotnie nie poprawiał oczywistych błędów w projektach, na co nalegali legislatorzy. – Robiono to po to, by w świat poszła informacja, że Senat, więc poniekąd też ja, przyjął ustawę bez poprawek. Wiele razy w tej kadencji nóż w kieszeni mi się otwierał i czułem się obdzierany z godności. Termin „izba refleksji" już nie obowiązuje – mówi.