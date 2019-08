Szczecinek: Sporny rachunek za wizytę prezydenta. Andrzej Duda: Mogę te koszty pokryć

- Jeżeli ktoś kogoś zaprasza na przyjęcie do restauracji, to za niego płaci – powiedział Daniel Rak, burmistrz Szczecinka, z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że prezydenta do miasta zaprosił starosta. A starostwo powiatowe nie chce płacić. Władze miasta nie zamierzają jednak rezygnować.

