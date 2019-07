Hohenzollernowie chcą restytucji

– Nie chcemy bardziej błyszczeć, niż na to zasługujemy – tłumaczył nie tak dawno mediom Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen, czyli Jerzy Fryderyk Ferdynand książę Prus. Jest prawnukiem Wilhelma II Hohenzollerna, ostatniego cesarza Niemiec i króla Prus. Jest głową rodziny Hohenzollernów, potomków dynastii, która rządziła Prusami, a potem całymi Niemcami.

To on pragnie zapewnić obecnie rodowi należny mu blask.

Hohenzollernowie domagają się obecnie zwrotu tysięcy dzieł sztuki – mebli, obrazów, zbiorów bibliotekarskich oraz kilku zamków należących kiedyś do rodziny cesarskiej, w tym pałacu Cecilienhof w Poczdamie. Tego samego, w którym latem 1945 roku toczyły się obrady konferencji poczdamskiej.

Pałac zbudował dla swej małżonki Cecylii książę Wilhelm, następca tronu, którego wnukiem jest książę Jerzy Fryderyk. Jego dziad mieszkał tam aż do końca II wojny światowej.

Żądania restytucji nieruchomości i obiektów znajdujących się obecnie w większości we władaniu instytucji publicznych landów Brandenburgii i Berlina oraz rządu federalnego złożono już kilka lat temu. Nie zostały zrazu odrzucone i toczyły się nawet negocjacje na temat możliwości zwrotu niektórych rzeczy. Jednak w tym dniach Ministerstwo Kultury wysłało oficjalne pismo praprawnuka cesarza Wilhelma II, w którym mowa, że nie ma żadnych podstaw prawnych do rozpoczęcia jakichkolwiek negocjacji, które rokowałyby nadzieje na pozytywne zakończenie, oczywiście dla rodziny Hohenzollernów.

Jak piszą niemieckie media, władze federalne, podobnie jak Brandenburgii i Berlina, rozważały przekazanie rodzinie niektórych artefaktów, np. 10 z 266 obrazów, które uchodzą za sporne pod względem własności. Jednak rodzina domagała się co najmniej 116 obrazów.

Po zjednoczeniu Niemiec Hohenzollernowie odzyskali nieco obiektów na mocy ustaw restytucyjnych. Chcą jednak więcej. Nie tylko w sensie materialnym. I to właśnie budzi największe kontrowersje. Domagają się bowiem uzyskania wpływów na kształt wystaw czy sposobu przedstawiania dynastii Hohenzollernów w muzeach, fundacjach oraz innych instytucjach publicznych.

Co więcej, chcą też prawa do organizowania w należących do nich niegdyś nieruchomościach uroczystości zarówno prywatnych, jak i publicznych.