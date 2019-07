George Pagulatos: Cipras zaskoczył polityczną odpornością

Co zostanie po rządach Syrizy – ocenia George Pagulatos, profesor na Ateńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu (AUEB).

Aleksis Cipras, jedyny komunistyczny premier w UE, odchodzi z urzędu. Jest jakiś komunistyczny element jego spuścizny? Poniżej dalsza część artykułu

W sensie dosłownym Syriza to nie jest partia komunistyczna, tylko postkomunistyczna partia radykalnej lewicy. Ale pytanie jest uzasadnione: co zostało w Ciprasie z tej radykalnej lewicowości? Na pewno polityka, którą prowadził, odległa była od haseł wyborczych ze stycznia 2015 r., gdy wygrał po raz pierwszy. Ale była już bardzo bliska tego, co obiecał w kolejnych wyborach we wrześniu 2015 r., gdy podpisywał trzeci program ratunkowy dla Grecji. To nie jest typowa polityka radykalnej lewicy, takie rzeczy robią partie głównego nurtu: dyscyplina i stabilizacja budżetowa i inne rynkowe reformy. Pozostaje zatem przepaść między ideologią radykalnej lewicy a działaniami, które Cipras prowadził.

Pamiętam strach w Europie, który towarzyszył jego marszowi po władzę. Po ponad czterech latach jest pan rozczarowany czy może pozytywnie zaskoczony jego rządami?

Nie rozczarował. Rzeczywiście oczekiwania były jak najgorsze, a kraj na skraju finansowej katastrofy. Zrozumiał, że nie da się zrealizować jego pierwszych obietnic i działał na rzecz pozostania Grecji w strefie euro. Ale nie miał innego wyjścia. Natomiast pozytywnie zaskoczył polityczną siłą i odpornością. To, że wygrał we wrześniu 2015 r., już po tym, jak zdecydowanie odszedł od swoich wcześniejszych obietnic. I to, że mimo porażki teraz osiągnął jednak bardzo dobry wynik – ponad 30 proc. Po pięciu latach zaciskania pasa, z których dwa lata były okresem recesji, głównie przez niego spowodowanym. Po ewidentnych przykładach złego zarządzania, jak choćby mordercze pożary w lecie ubiegłego roku, które kosztowały życie 100 osób. Wreszcie po decyzjach o podnoszeniu podatków i składek społecznych, który boleśnie uderzyły w klasę średnią.

Syriza pozostanie na greckiej scenie politycznej jako główny konkurent Nowej Demokracji? Spodziewa się pan odrodzenia socjaldemokratycznego PASOK?

PASOK to przeszłość. Wyniki wyborów pokazują, że Cipras ustabilizował swoją pozycję jako głównej siły na centrolewicy. Mamy z powrotem system dwupartyjny, gdzie dwie główne siły mają razem ponad 70 proc. głosów. Bycie w opozycji pozwoli mu na zmianę akcentów i powrót do swojej pierwotnej ideologii. Musi natomiast uważać na nową partię Warufakisa, która przekroczyła próg 3 proc. i weszła do parlamentu. Będzie dla Syrizy konkurentem po stronie bardziej radykalnej.

Cipras osiągnął porozumienie z Macedonią Północną o zmianie nazwy, co zakończyło międzynarodową izolację tego kraju. Czy to kosztowało go władzę?