Początek serii wyborów w Niemczech. Ważne kroki ku epoce po Merkel

Niedzielne wybory do landtagów dwu południowych krajów związkowych, Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynacie, inaugurują serię wyborów, którą zakończy wrześniowa elekcja do Bundestagu.

Po niej Niemcy nie będą takie same jak do tej pory, chociażby dlatego, że kanclerzem nie będzie Angela Merkel i nie wiadomo, czy rządzić będzie nadal CDU w sojuszu z bawarką CSU oraz w koalicji w innym ugrupowaniem. Obecnie jest nim SPD.

O tym, co się stanie we wrześniu, decydują w dużej mierze także wybory landowe. Partia pani kanclerz, nadal największa w Niemczech, nie wypada dobrze w dwu południowych landach. Nie może marzyć o zwycięstwie ani nawet o utrzymaniu obecnej pozycji. Wygląda na to, że w liczącej 10 mln mieszkańców Badenii-Wirtembergii wygrają Zieloni z rządzącym już dekadę premierem Winfriedem Kretschmannem, a w ponad dwa razy mniej liczebnym Nadrenii-Palatynacie premierem pozostanie zapewne pani Malu Dreier z SPD.