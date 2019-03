Spółka ze Srebrnej prześwietliła PO

Na audytora Platformy wybrano firmę, której założyciele związani byli z prawicą. Zdecydowało losowanie.

Ul. Srebrna 16 to obecnie najgorętszy adres polityczny w Polsce. To tu, na gruntach należących do spółki Srebrna, budowę dwóch bliźniaczych wież planował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak ustaliła „Rzeczpospolita", tu mieści się też siedziba biura audytorskiego Sadren, które w ubiegłym roku prześwietliło Platformę Obywatelską.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych ugrupowania co roku przekładają sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych. Dodatkową informację muszą przedstawiać te partie, które otrzymują subwencję budżetową. Dokumenty są uzupełniane o sprawozdanie biegłego rewidenta. Na audytora PO w ubiegłym roku, czyli do sprawozdania za 2017 rok, Krajowe Biuro Wyborcze wybrało właśnie firmę ze Srebrnej 16.

Wiceprezes Sadren Wiesław Leśniewski zapewnia, że firma nie jest w żaden sposób związana z PiS. I dodaje, że „żadnych podtekstów" nie ma też w lokalizacji siedziby. – Przez wiele lat nasza siedziba mieściła się przy ul. Śniadeckich 10 w bardzo reprezentacyjnym budynku, ale nie ukrywamy, że zarówno wielkość lokalu, jak i płacony czynsz zmusiły nas do poszukiwania innej lokalizacji – mówi. Zaznacza, że przy Srebrnej 16 mieści się „wiele biur i lokali użytkowych zajmowanych przez firmy niepowiązane z PiS", a położenie biura jest chwalone przez pracowników i klientów.

Związki z prawicą

Trudno jednak uznać, że biuro Sadren nie ma jakichkolwiek związków z szeroko rozumianą prawicą. Założyciel spółki, nieżyjący już Marek Sadren, wraz z synem Wojciechem Sadrenem, czyli obecnym prezesem, w 1995 roku zakładali z Janem Olszewskim Ruch Odbudowy Polski. Wojciech Sadren był zresztą pomysłodawcą nazwy partii.

Politykiem ROP był też obecny prezes TVP Jacek Kurski. O firmie Sadren zaczęło się więc mówić w sierpniu ubiegłego roku, gdy TVP wybrała biuro ze Srebrnej 16 do audytu firmy Nielsen. Ta ostatnia prowadzi badania oglądalności, a TVP wielokrotnie zarzucała jej stronniczość.

Po wyborze przez TVP audytora Nielsena pojawiły się komentarze, że firma Sadren nie ma doświadczenia w zakresie audytu telemetrii, a rolę mogły odegrać znajomości z czasów ROP. Wiesław Leśniewski twierdzi, że w wyborze Sadren najpewniej zdecydował fakt, że biuro jest firmą polską, niezwiązaną z dużymi graczami rynku reklamowego i działa na rynku od 30 lat.

W przypadku badania finansów PO trudno jednak doszukiwać się konotacji politycznych. Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego informuje „Rzeczpospolitą", że o wyborze firmy Sadren zdecydował ślepy los.

Brak uwag Platformy

Wyjaśnia, że co roku Krajowe Biuro Wyborcze szuka firm audytorskich w miejscowościach, w których ma być przeprowadzone badanie. Dodaje, że tym, które wyrażą gotowość przyjęcia zlecenia, przydziela się poszczególne ugrupowania drogą losowania.

– Partia polityczna Platforma Obywatelska RP nie zgłaszała żadnych uwag ani zastrzeżeń do pracy biegłych rewidentów przeprowadzających badanie – informuje Krzysztof Lorentz. Dodaje, że w przeszłości Sadren badało też sprawozdania takich ugrupowań jak SLD, Polskia Unia Gospodacza i PiS, a także kilku komitetów wyborczych, w tym Unii Wolności. W 2017 roku oprócz PO prześwietlało finanse partii Lepsza Polska.

W 2017 roku na konta PO wpłynęło 15 mln zł subwencji budżetowej. Partia pozyskała też m.in. 473 tys. zł ze składek członkowskich. „Naszym zdaniem informacja finansowa prezentuje rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach informacje o otrzymanej subwencji i poniesionych z subwencji wydatkach" – oceniło Sadren.

Nasi rozmówcy w PO nieoficjalnie mówią, że wybór firmy ze Srebrnej 16 był przyjęty z pewnym niepokojem. W tym roku Platformę prześwietli już inna firma – Audit and Tax Group.