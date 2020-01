Apel o pomnik Kaczyńskiego w pałacu

Petycja w tej sprawie została skierowana pod koniec poprzedniego roku do Kancelarii Prezydenta RP. Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych prosi prezydenta Dudę o postawienie pomnika Kaczyńskiego w Sali Kolumnowej pałacu, „tak jak ma to miejsce w przypadku pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sali Marmurowej Belwederu za wybitne zasługi dla kraju".

„Prezydent RP Profesor Lech Kaczyński był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej w Polsce, jako wzorowy mąż stanu i prawdziwy patriota, do końca pozostał wierny swoim ideałom" – napisali przedstawiciele stowarzyszenia. W dalszej części uzasadnienia dodają m.in. „Profesor Lech Kaczyński posiadał piękny dorobek w działalności opozycyjnej", a także „zajmuje szczególne miejsce w historii i w sercach narodu polskiego". Petycję sygnują prezes zarządu Stanisław Porowski, wiceprezes Roman Goławski i dyrektor zarządzający Daniel Kowalski.

Podobny list został skierowany do Ryszarda Terleckiego, przewodniczącego klubu PiS w Sejmie. Przedstawiciele stowarzyszenia tym razem wnioskują o nadanie jednej z sal sejmowych imienia prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Używają oni takiej samej argumentacji jak w petycji skierowanej do prezydenta Dudy. „Swoją piękną, bohaterską kartą wpisał się na trwałe do najnowszej historii naszego kraju" – napisali.