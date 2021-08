Bury: Tym razem PiS wprowadzi podwyżki dla polityków

W rozmowie z Michałem Kolanko były senator klubu KO przypomniał, że przed rokiem pojawiały się hasła, by podwyżki dla polityków wprowadzić "szybko, po cichu, w weekend".

Jacek Bury został zapytany, czy poparłby projekt ustawy KO, gdyby trafił on do Senatu. - Gdyby trafił do Senatu, to bym za nim głosował - zadeklarował. Wyraził przypuszczenie, że ustawa nie trafi do izby wyższej. - PiS, jeżeli się zdecydował na ten ruch podwyżek i to taki pokątny, poza parlamentem, przez ręce prezydenta, zrobi to - powiedział dodając, że prawdopodobnie projekt trafi do sejmowej "zamrażarki".

- Ruch Platformy jest ruchem czysto wizerunkowym moim zdaniem, oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że te pieniądze i tak trafią do nich, niezależnie od tego, czy zgłoszą tę ustawę, czy nie, a wyjdą na sprawiedliwych, którzy chcą to zablokować - ocenił senator.

- Mam wrażenie, że niestety w tym rozdaniu uda się przeprowadzić PiS-owi procedurę podwyżek i tak samo Platforma będzie z tego korzystała. Pecunia non olet - mówił Jacek Bury.