KO chce zablokować podwyżki dla polityków

- W tym, co dzieje się obecnym czasie, kiedy rząd nie radzi sobie z rządzeniem, kiedy koszty tego rządzenia przerzucane są na obywateli, kiedy mają wzrosnąć podatki, kiedy szaleje drożyzna, przyznawanie politykom wybiórczo 40, 60 proc. podwyżek jest po prostu nieuczciwe, na to się nie godzimy - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie poseł KO Jan Grabiec.

Na podwyżce najbardziej zyskali marszałkowie Sejmu i Senatu - od 1 sierpnia ich pensje wynoszą 20,5 tys. zł i są o 75 proc. wyższe od dotychczasowych. Identyczne wynagrodzenie będzie otrzymywał premier – w jego przypadku podwyżka wynosi 40 proc. Czterdziestoprocentowe podwyżki dostali też ministrowie oraz prezesi IPN, NIK czy KRRiTV. O 60 proc. podniesiono za to wynagrodzenia dla wiceministrów. Podwyżki objęły także posłów i senatorów.

Pytany, w jaki sposób KO chce zablokować podwyżki, które już obowiązują, polityk odparł, że projekt ustawy przewiduje uchylenie rozporządzenia prezydenta. - Zgodnie z hierarchią aktów prawa, opisaną w konstytucji, w Polsce ustawy są ponad rozporządzeniami i to rozporządzenie po prostu nie będzie obowiązywało - dodał.

Koalicja Obywatelska chce uchylenia prezydenckiego rozporządzenia. - Uważamy, że moment dojścia do tych podwyżek, forma ich wprowadzenia jest nie przyjęcia, również wysokość, dlatego chcemy żeby do końca tej kadencji Sejmu ten Sejm i ten prezydent nie mieli możliwości manipulowania przy podwyżkach polityków. Najpierw trzeba załatwić sprawy ważne dla ludzi, a później zajmować się wynagrodzeniem osób pełniących najwyższe funkcje w państwie - przekonywał Grabiec mówiąc, że "to nie ta kolejność".

Poseł oświadczył, że decyzja kolegium klubu została podjęta jednogłośnie.

"Dziękuję władzom Klubu Koalicja Obywatelska za jednomyślną decyzję w sprawie ustawy blokującej podwyżki dla polityków" - oświadczył w mediach społecznościowych p.o. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.