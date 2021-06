Girzyński: PiS poszedł w lewą stronę i tam już będzie podążać

– PiS przestało być partią, z którą kiedyś się wiązaliśmy – tak decyzję o odejściu z partii trójki parlamentarzystów komentuje gość podcastu. – PiS do którego ja przystępowałem 20 lat temu, to była demokratyczna struktura, z wewnętrzna dyskusją, z pewnym umiarkowanie konserwatywno – liberalnym spojrzeniem na rzeczywistość społeczną, ideową i gospodarczą, teraz stał się partią zarządzaną w sposób jednoosobowy, ale bez najmniejszej dyskusji i refleksji – mówi Girzyński.

Zdaniem gościa podcastu „Game Changer”, rozwiązania gospodarcze PiS są „jakby wprost przepisane z koncepcji partii Adriana Zandberga”. – Zamiast umiarkowanie konserwatywnego programu, mamy pewien rodzaj umiejętnej gry na emocjach społecznych – dodaje.



Poseł Girzyński tłumaczy, że „ferment i niezadowolenie jest u wielu osób ze środowiska PiS”. Jednym z punktów zapalnych są przygotowania do czwartej fali pandemii, które mają opierać się jedynie na większym egzekwowaniu nakazów przez policję i służby porządkowe. Wielu parlamentarzystom mają nie podobać się też rozwiązania zawarte w programie Polski Ład. – To może doprowadzić do wywłaszczania Polaków i przekazywania ich własności na rzecz dwóch instytucji: państwa oraz jego spółek oraz międzynarodowych korporacji – mówi Girzyński.