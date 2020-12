PiS chce zdecydować o 800 poprawkach dwoma głosowaniami. Opozycja protestuje Fotorzepa, Jerzy Dudek

Klub PiS chce, by poprawki do projektu ustawy budżetowej, których jest ponad 800, Sejm rozpatrzył w dwóch głosowaniach. Na to, by poprawki były zblokowane nie zgadza się opozycja.