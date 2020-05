Senat rozgrywa wybory. PiS zarzuca łamanie ustaleń

Proces legislacyjny w Senacie się przedłuża. We wtorek senackie komisje pracowały nad poprawkami do prawa wyborczego. Ich obrady mają zostać wznowione dopiero w poniedziałek 1 czerwca o 11.00.

Później Senat całą ustawą zajmie się na sesji plenarnej, która rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Wtedy też ustawa z poprawkami trafi do Sejmu, być może stanie się to już 2 czerwca.

Dzień w Senacie nie obyło się bez niespodzianek. W trakcie obrad komisji okazało się na przykład, gdzie są wydrukowane na 10 maja karty wyborcze. Ma je Poczta Polska i składowane są w jednym z jej obiektów – co przyznał jej przedstawiciel w trakcie obrad senackich komisji.

Zgodnie z zapowiedziami opozycja zgłosiła liczne poprawki do ustawy. Jeden temat nie pojawiał się jednak wcześniej wprost w dyskusji publicznej. Chodzi o poprawkę zapowiedzianą wspólnie przez wicemarszałek Gabrielę Morawską-Stanecką z Lewicy i Michała Kamińskiego z PSL-Koalicji Polskiej, która zakłada wprowadzenie vacatio legis do ustawy przesuwający wybory na czas po 6 sierpnia.

Nad poprawkami Senatu będzie głosował jeszcze Sejm, a nie ma wątpliwości, że tę poprawkę odrzuci. Liczą się z tym też politycy opozycji. Senatorowie w trakcie wtorkowych prac pytali o to, dlaczego wciąż nie została opublikowana uchwała PKW, która ma być podstawą do ogłoszenia wyborów.

– To by oczyściło atmosferę, teraz to ślepy zaułek – mówił w trakcie posiedzenia trzech połączonych komisji senator Marek Borowski.