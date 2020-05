Michał Szułdrzyński: Obstrukcja, destrukcja

Tym razem opozycja może się przeliczyć. Obywatele uznają koniec czerwca za dobry moment na wybory, niezbyt czytelne działania senatorów mogą zaszkodzić opozycyjnym kandydatom.

Wtorek przyniósł nagły zwrot w kampanii przygotowań do wyborów prezydenckich. Nagły, ale nie niespodziewany, bo wszak o tym, że w sprawie wyborów dojdzie do wykręcania sobie rąk, pisałem w tym miejscu w ubiegłym tygodniu. Niemniej zaskoczeniem jest fakt, że termin wyborów został zakwestionowany przez senatorów opozycji. W Sejmie przeciw nowym przepisom dotyczącym organizacji tegorocznych wyborów głosowała Koalicja Obywatelska. PSL i Lewica wstrzymały się od głosu, dając pomysłom PiS pewien kredyt zaufania. Paradoksalnie jednak pomysł na wprowadzenie kilkumiesięcznego vacatio legis nowych przepisów do końca kadencji Andrzeja Dudy zgłosili właśnie senatorowie Lewicy i PSL. Poniżej dalsza część artykułu

Powód? Wątpliwości konstytucyjne dotyczące legalności wyborów w czerwcu. Innymi słowy: część senatorów uważa, że nie można przeprowadzić nowych wyborów wyłącznie na mocy uchwały PKW (nieopublikowanej zresztą dotąd przez rząd), która stwierdziła, że z powodu nieodbycia się wyborów 10 maja marszałek Sejmu powinien rozpisać nowe. Dowiedz się więcej: Senat rozgrywa wybory. PiS zarzuca łamanie ustaleń

Opozycja ma rację, że konstytucja nie przewiduje sytuacji, w której wybory się nie odbywają. Owszem, stąpamy po kruchym lodzie. Ale politycy – w przeciwieństwie do prawników – muszą wziąć sprawy we własne ręce i odpowiedzialność za próbę wyjścia z tej sytuacji. Wchodzimy więc w niebezpieczny proces. Senat wydłuża prace nad ustawą (ma do tego prawo), co PiS uzna za obstrukcję parlamentarną. W efekcie znika resztka zaufania i dobrej woli, która pojawiła się dwa tygodnie temu, gdy obie strony zapowiadały chęć współpracy.