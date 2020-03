Michał Szczerba interweniuje ws. śmiertelnego wypadku z udziałem wiceszefa Służby Więziennej

Do wypadku doszło 4 listopada w Kozienicach. „Echo Dnia” informowało, że na przejściu dla pieszych 54-letni kierowca potrącił starszą kobietę. Potrąconej niestety nie udało się uratować życia. Kierowcą był płk Artur Dziadosz, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, co potwierdziła Rzecznik Prasowa SW ppłk Elżbieta Krakowska. Dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński nie planował wyciągania konsekwencji wobec pułkownika Dziadosza do zakończenia pracy śledczych.

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach „nadzorowała śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 4 listopada 2019 roku w Kozienicach wypadku drogowego polegającego na śmiertelnym potrąceniu pieszej przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych, tj. o czyn 177§2 kk.”. Od czasu rozpoczęcia śledztwa minęły już cztery miesiące. Mężczyźnie może grozić nawet 6 lat więzienia.