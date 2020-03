Komentarze po decyzji Dudy. „Polacy Panu nie zapomną”

Szymon Hołownia, kolejny z rywali urzędujšcego prezydenta w wyborach, nazwał decyzję prezydenta "przykrš". „Andrzej Duda nawet w przededniu swojej porażki w wyborach nie był w stanie wybić się na samodzielnoœć wobec PiS i musiał podpisać 2 mld na propagandę. Wszystko to gdy mu spadajš sondaże i gdy jego szef zaczyna straszyć wymianš go na lepszy model” - twittował chwilę chwilę po wystšpieniu dla mediów prezydenta.

Podobnego zdania jest Małgorzata Kidawa-Błońska. „Panie Prezydencie, stracił Pan szansę, żeby oprzytomnie搔 - oceniła na Twitterze. „Podpisuje Pan ustawy bez namysłu. Wiem jedno, tego podpisu Polacy Panu nie zapomnš. 2 mld na kłamstwa TVP, a nie na onkologię - wstyd” - napisała, nawišzujšc do starań opozycji o przekazanie tych pieniędzy na polskš służbę zdrowia.

Podobnie skomentował to marszałek Senatu Tomasz Grodzki. „Czy prezydent zapomniał, że codziennie - dzień w dzień - umiera w Polsce prawie 300 osób na nowotwory złoœliwe!? Ok. 100 tys. rocznie! Gdybyœmy dołożyli na walkę z nimi dodatkowe 2 mld zł, kilkanaœcie tysięcy osób można by uratować” - napisał w mediach społecznoœciowych, dodajšc, że jest „głęboko rozczarowany bezdusznš decyzjš” prezydenta.

„Zostało kilka tygodni. Wytrzymamy. Żółta kartka 10 maja, czerwona 24 maja i żegnamy Andrzeja Dudę” - to z kolei opinia Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Decyzji prezydenta broniš za to politycy PiS. „Brawo, jest pełny konsensus w sprawie mediów publicznych” - napisał krótko na Twitterze wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.