Litwa: Jedyna kobieta w rządzie to Polka

To, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie staje się pełnoprawnym koalicjantem rządu Sauliusa Skvernelisa i ma dostać dwa ważne ministerstwa, w tym MSW, usłyszeliśmy już ponad miesiąc temu. Ale część polityków, zwłaszcza konserwatywnych, nie mogła sobie wyobrazić, że za Służbę Graniczną i policję będzie odpowiadała polska partia, której wytykano łaszenie się do elektoratu o nastawieniu prokremlowskim. Trudno też było oczekiwać, że szefem MSW zostanie Rita Tamašuniene. Wydawało się, że będzie to poseł AWPL Jarosław Narkiewicz.

Zdaniem Aleksandra Radczenki, polskiego publicysty z Wilna, to prezydent Gitanas Nauseda sprzeciwił się mianowaniu Jarosława Narkiewicza na stanowisko szefa MSW, dlatego Akcja Wyborcza Polaków na Litwie postanowiła „zagrać bezpiecznie" i wystawiła szefową swojej sejmowej frakcji. A Narkiewicz zostanie ministrem łączności.

Teoria i praktyka

Jedyną kobietę do rządu wprowadza partia, która podkreśla swój konserwatyzm i przywiązanie do tradycyjnych wartości.

– Nie mówimy jak socjaliści o kwotach i parytetach, ale w praktyce to nasza partia jest pod tym względem powyżej średniej. Spośród ósemki posłów w Sejmie trzy to kobiety, żadna inna frakcja nie może się z nami równać. W czterech samorządach mamy siódemkę wicemerów, z tego aż pięć to kobiety, w tym wicemer stolicy Edyta Tamošiunaite – podkreśla Waldemar Tomaszewski.

– To dobry strzał Tomaszewskiego. Wreszcie kobieta! Po przejrzeniu wpisów internetowych mam wrażenie, że nikt nie ośmieli się tej decyzji krytykować. Wcześniej premier Skvernelis i szef głównej partii Ramunas Karbauskis sugerowali, że nie mają nic przeciwko kobietom, ale nie ma odpowiednich specjalistek, także na stanowisko komisarza unijnego, a wiadomo, że nowa szefowa Komisji Europejskiej dąży do parytetu. To dobra decyzja, trochę pod Brukselę – mówi „Rzeczpospolitej" polski publicysta z Wilna Jacek Komar często krytyczny wobec Tomaszewskiego.

– Sądzę, że będzie dobrym ministrem, jest długo w polityce, ma doświadczenie. No, i bardzo dobrze wygląda, to piękna kobieta – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Šarunas Liekis, profesor politologii z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. – Nie wiemy tylko, w jakim stopniu będzie niezależna od Tomaszewskiego – dodaje.