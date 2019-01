Mucha: Prezydent nie widział poniedziałkowych "Wiadomości"

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha odniósł się rozmowie z Radiem Zet do materiału, który wyemitowały „Wiadomości” TVP w dniu śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Obciążał on za tę tragedię polityków PO i Jurka Owsiaka.

Po śmierci zamordowanego podczas finału WOŚP Pawła Adamowicza w głównych Wiadomościach TVP przedstawiono materiał, który składał się niemal wyłącznie z fragmentów wypowiedzi polityków PO i Jurka Owsiaka. Z tak przedstawionego materiału wynikało, że to oni głównie przyczynili się do śmierci prezydenta, a Jurek Owsiak zaledwie na moment przerwał radosny finał WOŚP.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział najpierw, że „nie ma wiedzy” na temat tego, czy Andrzej Duda oglądał poniedziałkowe wydanie „Wiadomości” TVP. - Nie mógł oglądać. Po chwili refleksji, przepraszam. Nie mógł oglądać, dlatego że trwała uroczystość, ja byłem na uroczystości pod Pałacem Kultury i Nauki wspólnie z panem ministrem Andrzejem Derą, natomiast w Pałacu Prezydenckim skrócona była uroczystość, spotkanie noworoczne prezydenta z dyplomatami w tych godzinach, od godziny 19:00 do 20:00 - powiedział Mucha w rozmowie z Radiem Zet. - A później pan prezydent uczestniczył, towarzyszyłem panu prezydentowi w Archikatedrze Warszawskiej. Była msza żałobna za świętej pamięci prezydenta Gdańska - dodał.

Mucha podkreślił także, że „pan prezydent jest dobrze poinformowaną osobą” i dodał, że sam także nie widział poniedziałkowego materiału. - Nie oglądałem „Wiadomości” poniedziałkowych, to trudno, żebym się wypowiadał na temat programu, którego nie widziałem. Nie mam wiedzy na temat komentowanego materiału, zresztą to nie jest moja rola, to nie jest rola urzędnika Kancelarii Prezydenta, żeby wypowiadać komentarze na zasadzie, czy media publiczne w danym wypadku informują trafnie czy adekwatnie. Mamy radę mediów narodowych, mamy organy spółki - powiedział. Mucha zapytany został także o to, czy prezydent uważa, że media publiczne spełniają właściwie swoją rolę informacyjną. - To jest tak, że pan prezydent tutaj oczywiście jest i w kontakcie, bo pamiętamy, tryb powoływania członków KRRiT, i powiem tak: jeżeli pan prezydent jakieś oceny ma, to pewnie je komunikuje tym osobom, które są tutaj umocowane do odpowiednich działań. Ja myślę, że te rzeczy powinny jednak pozostawać w sferze właściwości odpowiednich podmiotów - podkreślił Mucha.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta zapytany o to, czy Andrzej Duda ogląda programy informacyjne w telewizji powiedział, że „nie tak znowu często ma możliwość ich oglądania, bo jego kalendarz jest bardzo często zajęty od godzin porannych do godzin późno wieczornych”. - Pewnie pan prezydent gdzieś w międzyczasie, bo jest bardzo sprawny, jeżeli chodzi o kwestie mediów społecznościowych, Internetu, to też podgląda informacje, dzisiaj w Internecie coraz więcej tak osób robi, no i mamy jeszcze oczywiście informacje Biura Prasowego. To wszystko się nakłada na pełny przekaz który do pana prezydenta trafia - powiedział w rozmowie z Radiem Zet.

Materiał "Wiadomości" skrytykował na naszych łamach Michał Szułdrzyński, nie oszczędzając również opozycji. "Po wieczornych Wiadomościach wiadomo było, że wyrachowanie wzięło górę nad odruchami moralnymi. Również w PO" - napisał wicenaczelny "Rzeczpospolitej".

Materiał "Wiadomości" został ostro skrytykowany przez dziennikarzy, publicystów i polityków. Szef PSL Władysław Kosiniak Kamysz zaapelował, aby zwolnić Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP, a ruch Kukiz’15, chce odwołania zarządu.