Materiał "Wiadomości" TVP: "Rekord barbarzyństwa"

Po śmierci zamordowanego podczas finału WOŚP Pawła Adamowicza w głównych Wiadomościach TVP przedstawiono materiał, który składał się niemal wyłącznie z fragmentów wypowiedzi polityków PO i Jurka Owsiaka.

Z tak przedstawionego materiału wynikało, że to oni głównie przyczynili się do śmierci prezydenta, a Jurek Owsiak zaledwie na moment przerwał radosny finał WOŚP.

Poniżej nagranie całego wczorajszego programu informacyjnego. Materiał poświęcony śmierci prezydenta Adamowicza zaczyna się w 1:13 minucie audycji, a szczególnie krytykowany fragment - od 19:28. minuty:

Materiał "Wiadomości" skrytykował na naszych łamach Michał Szułdrzyński, nie oszczędzając również opozycji.

"Po wieczornych Wiadomościach wiadomo było, że wyrachowanie wzięło górę nad odruchami moralnymi. Również w PO" - napisał wicenaczelny "Rzeczpospolitej".

"Zamiast refleksji nad tym, co kto ma na sumieniu, rozpoczęła się polityczna bitwa na emocje. Politycy PiS mają za co przepraszać, ale i politycy PO nie są bez winy. Ale wygrała logika totalnej polaryzacji.

"Jestem dziś wielkim pesymistą. Może być tylko gorzej. Bo nic nie wskazuje, by ktoś chciał wykonać krok w tył. Bo dziś liczy się tylko ofensywa, bo przecież idą wybory i błąd może kosztować wyborczą porażkę. Ale po wyborach będzie już za późno" - pisze Szułdrzyński.

Materiał "Wiadomości" został ostro skrytykowany przez dziennikarzy, publicystów i polityków, nawet tych kojarzonych z "prawą" stroną sceny politycznej.

"Przykro mi, że niestety dzisiejszych Wiadomosci TVP pochwalić nie mogę, choć w sumie z powodu jednego tylko materiału - napisał Rafał A. Ziemkiewicz.

"Wiadomości średnio zdały dziś egzamin z powagi chwili. Wobec tragedii w Gdańsku trzeba bylo sobie darować wycieczki wobec Owsiaka" - pisze Piotr Semka.

"Obejrzałem jeszcze raz na spokojnie materiał "Wiadomości" po morderstwie Adamowicza, traktujący o "nienawiści politycznej", a cytujący tylko Owsiaka, Tuska, Sikorskiego, Schetynę, Komorowskiego, Wałęsę i Stępnia. Po dziennikarsku i po ludzku, nie do obrony. Zwyczajnie wstyd" - napisał Marcin Makowski.

Słów krytyki nie szczędzili również politycy.

"Jeżeli K Ziemiec ma jakiekolwiek resztki przyzwoitości, to po dzisiejszym wydaniu Wiadomosci TVP rzuciłby papierami. Nic nie usprawiedliwia tak ohydnej manipulacji. Przynajmniej dziś mogliście wykazać odrobinę przyzwoitości" - napisał Borys Budka (PO).

"Wiadomości TVP pobiły wczoraj rekord barbarzyństwa na polityczne zamówienie. Trudno było uszanować śmierć Prezydenta Adamowicza? Potrzebny był ten festiwal nienawiści? Brak słów..." - dodaje Marcin Kierwiński (PO).

"Wiadomosci TVP tworzą nowy standard. Nawet na jeden dzień nie są w stanie ograniczyć szczujni i festiwalu nienawiści do opozycji. Czy Wam w TVP nie jest zwyczajnie wstyd? Najwyzszy czas, jeżeli nie jesteśmy w stanie mieć cywilizowanej telewizji publicznej, to ją sprywatyzować" - uważa Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna).

Inne komentarze nie były tak stonowane.

Funkcjonariusz "ToNieJaPiszęPaski" @KZiemiec dał dziś twarz najobrzydliwszemu w dziejach głównemu wydaniu @WiadomosciTVP . Tak, w dziejach, włączając w to komunistyczny DTV. Takiej hipokryzji, takiego hejtu nie było ani za Gierka, ani za Jaruzelskiego.

Wiadomości TVP o śmierci prez Adamowicza warto zapamiętać nazwiska: Maszenda, Graczak. Firmuje to K. Ziemiec. O moralności wyrokuje posłanka B. Mazurek i M. Karnowski.

Tylko w zeszłym roku, tylko w głównym wydaniu @WiadomosciTVP Kurwizji było co najmniej 100 materiałów o Adamowiczu "kryminaliście, oszuście, łapówkarzu", bez oddania głosu oskarżanemu. Ale dziś oczywiście winna jest opozycja, bo protestując "nakręca spiralę". Era potęgi szlamu.

To jest propagandowe gówno w najgorszej postaci. Wstyd mi jako Polakowi, że ktoś z mojego kraju to wymyślił, zmontował i wpuścił na antenę Wiadomości TVP. Plastusie przy tym to politycznie poprawna dobranocka dla dzieci. https://t.co/7vbgd0c81S