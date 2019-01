Szef PSL do Kaczyńskiego: Czas zwolnić Jacka Kurskiego

"Po raz kolejny, obecne kierownictwo telewizji publicznej uczyniło z „Wiadomości” maszynę do dzielenia Polaków" - pisze lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz w petycji o zwolnienie Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP.

"Zasiadając wieczorem przed telewizorami oczekiwali budowy poczucia wspólnoty i dodania otuchy. Zamiast tego, Telewizja Polska w swoim sztandarowym programie informacyjnym, zajęła się rozbijaniem narodowej solidarności" - napisał Kosiniak-Kamysz w petycji skierowanej personalnie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Apel lidera PSL ma związek z materiałem wyemitowanym wczoraj przez główne "Wiadomości" TVP, w którym odpowiedzialnością za śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza obarcza się polityków PO i twórcę WOŚP Jurka Owsiaka.

"Po raz kolejny, obecne kierownictwo telewizji publicznej uczyniło z „Wiadomości” maszynę do dzielenia Polaków, wzbudzania wzajemnej nienawiści, szczucia naszych Rodaków na polityczną opozycję. Nawiązując tym samym do najgorszych wzorców Dziennika Telewizyjnego, a po emisji wczorajszego programu – wręcz prześcigając ówczesną tubę komunistycznej propagandy" - pisze Kosiniak-Kamysz.

Podkreśla, że Telewizja Polska jako medium narodowe musi służyć wszystkim Polakom, obiektywnie informując i naświetlać złożoność otaczającego nas świata.

Kosiniak-Kamysz wypomina, że na funkcjonowanie tej telewizji przeznaczono w tegorocznym budżecie miliard złotych z pieniędzy podatników, który "nie może zostać wykorzystany na propagowanie oszczerstw i nienawistnych kalumnii".

"Dlatego zwracamy się do Pana z apelem o spowodowanie natychmiastowego odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego. To ostatni moment na podjęcie decyzji, by wycofać się z polsko-polskiej wojny, do której każdego dnia nawołują „Wiadomości” - kończy lider PSL.