Inicjator partii Rydzyka mocno krytykuje rząd

- Coraz częściej dowiadujemy się, że ważne decyzje dotyczące losów naszej Ojczyzny zapadają poza jej granicami. Niezwłocznie też są one nad Wisłą implementowane. Niewiele osób w Polsce wie o faktycznych przyczynach wymiany premier Beaty Szydło na Mateusza Morawieckie i rekonstrukcji - mówi w swoim felietonie dla Radia Maryja i TV Trwam europoseł Mirosław Piotrowski, inicjator nowej partii politycznej Ruch Prawdziwa Europa, uważanej za powstające zaplecze polityczne o. Tadeusza Rydzyka.

- Jak się dowiaduję, pan premier Mateusz Morawiecki, wręczając dymisję polskiemu ministrowi środowiska prof. Janowi Szyszko powiedział, że czyni tak, ponieważ domagał się tego prezydent Francji Emmanuel Macron. Odpowiedzi na to, co ma do tego prezydent Francji nie uzyskał, ale stanowisko stracił. Wcześniej polski minister środowiska skutecznie zabiegał o polskie interesy na szczycie klimatycznym w Paryżu. Miał też przewodzić obecnie trwającemu szczytowi klimatycznemu COP24 w Katowicach. Nie przewodzi. Decyzja zapadła poza Polską - mówi Piotrowski.

Piotrowski zarzuca premierowi Morawieckiemu liczne zaniechania. - Obecnie politycy PiS kapitulują i padają na kolana przed unijnym komisarzem Fransem Timmermansem oraz TSUE. Cofają uchwalone w Polsce ustawy. A to o ratowaniu Puszczy Białowieskiej, dopuszczając do jej dalszej degradacji, a to cofając reformę sądownictwa i przywracając na stanowisko pierwszą prezes SN, a to zamrażając ustawę o repolonizacji mediów - twierdzi.