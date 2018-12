Lech Wałęsa: Szkoda mi Dudy. Ja bym mu pomógł Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Duda chciałby w USA istnieć, a tam go nikt nie zna. Próbował się z kimś poznać, być aktywny, ale tak się nie da. Jak Obama przechodził obok, to Duda szybko z ręką do niego. A Obama: "no, no, ja idę do Wałęsy" - mówi były prezydent.