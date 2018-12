Francja: Wielkie sprzątanie w Paryżu. Emmanuel Macron wyda oświadczenie

Dzień po zamieszkach na ulice stolicy Francji wyszły służby porządkowe. Podczas wczorajszych protestów zniszczono wiele ulic, budynków i samochodów. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że w przyszłym tygodniu wyda oświadczenie w sprawie "żółtych kamizelek"

W wielu budynkach na terenie Paryża pojawiły się napis krytykujące francuskiego prezydenta. Emmanuel Macron wygrał wybory w maju 2017 roku i staje w obliczu narastającej krytyki za to, że w ostatnim czasie nie przemawiał publicznie, mimo narastającej na ulicach przemocy.

Zablokowane przez "żółte kamizelki" drogi to przedświąteczny problem dla francuskiej gospodarki. Przerwane dostawy wpłynęły na sytuację producentów, przemysł turystyczny i handel detaliczny.

Wczoraj Wieża Eiffla i kilka muzeów zamknęło swoje drzwi dla zwiedzających ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak znane paryskie domy towarowe.

Protesty będą miały "poważny wpływ" na francuską gospodarkę - powiedział minister finansów Bruno Le Maire, gdy odwiedził ekskluzywną, centralnie położoną dzielnicę Paryża, gdzie wczoraj w nocy doszło do wielu kradzieży.

- Musimy spodziewać się spowolnienia wzrostu gospodarczego na koniec roku z powodu protestów "żółtych kamizelek" - powiedział Le Maire.

Gregory Caray, właściciel dwóch sklepów meblowych w centrum Paryża, powiedział, że z ulgą zauważył, że jego sklepy nie zostały zniszczone, ale drewniane płyty ochronne nad oknami pojawiły się graffiti.

- Można zrozumieć ruch "żółtych kamizelek", ale to jest całkowicie nie do przyjęcia. To trzeci weekend z rzędu. Wszystko dookoła jest zniszczone - powiedział.

Rzecznik rządu Benjamin Griveaux powiedział, że na początku przyszłego tygodnia prezydent Macron wyda ważne oświadczenie.

- Nie wszystkie problemy protestujących zostaną rozwiązane poprzez machnięcie magiczną różdżką - zapowiedział.