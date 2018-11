Beata Mazurek po wywiadzie Katarzyny Lubnauer dla "Rzeczpospolitej": Sprawa zakończy się w sądzie

Sprawa wywiadu Katarzyny Lubnauer dla "Rzeczpospolitej" zakończy się w sądzie - zapowiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

- Prawo i Sprawiedliwość wyłożyło się na swojej własnej polityce. Idea państwa partyjnego zbankrutowała. Państwo partyjne to zaprzeczenie idei państwa - mówiła Lubnauer w wywiadzie opublikowanym we wtorek przez "Rzeczpospolitą".

- To jest afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy - odpowiedziała szefowa Nowoczesnej, zapytana przez Jacka Nizinkiewicza, czyja jest afera KNF.

- To on zaczął demolować instytucje państwa. To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków. W stenogramie pojawiają się m.in. nazwiska rozmówców, czyli nagrywającego Leszka Czarneckiego właściciela banków, prezesa KNF Chrzanowskiego, senatora PiS Biereckiego związanego ze SKOK-ami, szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisława Sokala, premiera Mateusz Morawiecki, prezesa NBP Glapiński, a nawet raz wspomniany jest prokurator generalny Zbigniew Ziobro. My nie wiemy do końca, kto z kim gra, ale widzimy koterie partyjne rozgrywające swoje interesy kosztem bezpieczeństwa finansów Polaków. KNF to też w tle sprawa GetBack, w której Polacy stracili ponad 2,5 mld złotych, kwestia braku nadzoru nad SKOK-ami, afera na 5 mld złotych. Czyli grubo. Banki Czarneckiego to nawet 60 mld depozytów w 2017/18 roku - mówiła.

Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedziała na konferencji prasowej we wtorek kroki prawne wobec Lubnauer.

- Nie będzie tak, że nasz szef będzie pomawiany przez wszystko i za wszystkich. I mam nadzieję, że politycy będą się zastanawiać następnym razem, jeśli będą go o coś oskarżać - tłumaczyła wicemarszałek Sejmu.